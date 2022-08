Un altro assalto dei sostenitori di Muqtada al Sadr a un palazzo governativo di Baghdad

Lunedì mattina a Baghdad centinaia di sostenitori del potente religiosa sciita Muqtada al Sadr, al centro delle cronache politiche irachene ormai da molti mesi, hanno assaltato un palazzo governativo nella Zona verde della capitale, cioè quell’area della città militarmente protetta e che ospita vari edifici diplomatici e del governo. È la terza volta in meno di un mese che i sostenitori di Sadr mettono in piedi un’azione di questo tipo, sempre con l’obiettivo di creare pressione sugli avversari politici.

Lunedì la protesta è iniziata dopo l’annuncio di Sadr di volersi ritirare dalla politica, nonostante la sua coalizione abbia vinto le ultime elezioni e abbia cercato per diverso tempo di formare un governo, senza successo. Durante la protesta, i manifestanti hanno abbattuto parte dei blocchi di calcestruzzo usati come protezione dell’area in cui si trova il palazzo preso d’assalto, sono entrati al suo interno e hanno iniziato a urlare slogan. In risposta l’esercito ha annunciato un coprifuoco in tutta la città per impedire la circolazione di persone e veicoli e cercare di evitare scontri.

Sadr guida uno dei due principali schieramenti politici del parlamento: la coalizione Sairoon, esplicitamente anti-Iran, paese che condivide con l’Iraq un lungo confine e che ha per varie ragioni molta influenza nella politica interna irachena. L’altro grosso schieramento è il cosiddetto “Quadro di coordinamento”, guidato invece dai partiti sciiti sostenuti dall’Iran.

Come è successo spesso anche in passato, non sono chiarissimi i motivi della decisione di Sadr, che è stata resa pubblica dopo un altro annuncio, quello in cui l’ayatollah Kadhim al Haeri aveva detto di volersi ritirare come autorità religiosa. Haeri, appoggiato anche da molti seguaci di Sadr, aveva invitato i suoi sostenitori a essere fedeli alla Guida suprema iraniana Ali Khamenei, cioè il punto di riferimento politico degli avversari di Sadr.

Il religioso si era molto arrabbiato e non è escluso che la sua successiva mossa abbia avuto l’obiettivo di polarizzare ancora di più la politica irachena e spingere i suoi sostenitori a rimanergli fedeli.

Tra i due schieramenti è in corso da tempo una competizione per il potere, a causa della quale l’Iraq è senza governo da mesi.

Le ultime elezioni, tenute lo scorso ottobre, erano state vinte dalla coalizione di Sadr, che però non era riuscito a formare un governo. Da allora la politica irachena è in una situazione di stallo, e nel corso di questi mesi è emerso molto chiaramente come Sadr possa contare su un appoggio abbastanza esteso da creare instabilità politica. L’ultima volta che i suoi sostenitori avevano assaltato un edificio governativo era stato per protestare contro la decisione del “Quadro di coordinamento” di presentare un proprio candidato alla carica di primo ministro.

Non è nemmeno la prima volta che Sadr annuncia di volersi ritirare dalla politica: lo aveva già fatto in passato in altre occasioni, quando il corso degli eventi politici non era andato a suo favore.