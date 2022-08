Sette persone sono state uccise in un attacco aereo nella capitale del Tigré, in Etiopia

Venerdì un attacco aereo ha ucciso almeno sette persone a Mecallé, la capitale della regione etiope del Tigré. È il primo attacco del genere dopo una tregua durata quattro mesi nella guerra iniziata a novembre 2020 tra il governo etiope e i separatisti del Tigré. Il cessate il fuoco era già stato infranto due giorni prima, con nuovi scontri al confine tra il Tigré e la regione di Amhara.

La televisione della regione del Tigré, che è controllata dalle autorità locali, ha attribuito la responsabilità dell’attacco al governo centrale, l’unico presente con aerei militari nel paese. Alcuni funzionari locali e medici intervenuti hanno detto alla stampa che l’attacco ha colpito un parco giochi per bambini e che tra i morti ci sarebbe più di un bambino. Il governo etiope ha negato che siano stati uccisi civili, ma non è chiaro se nei dintorni della zona colpita ci fosse una base militare.

Kibrom Gebreselassie, the chief executive of Ayder Hospital, said the strike had hit a children's playground.

Kibrom said that the hospital had received four dead from the strike, two of them children, and nine others were admitted with wounds. https://t.co/AvZedc2YW9

— Dawit Endeshaw (@dendeshaw) August 26, 2022