In California è stato approvato un piano per limitare e poi vietare l’acquisto di nuovi veicoli a benzina o a diesel

Il California Air Resources Board, agenzia governativa dello stato di California che si occupa di politiche ambientali, ha approvato un piano per limitare e poi vietare l’acquisto di nuovi veicoli a benzina o a diesel: l’obiettivo del piano è accelerare la transizione verso i veicoli a emissioni zero come quelli elettrici, ritenuti più sostenibili dal punto di vista ambientale per le ridotte emissioni inquinanti. È il primo piano di questo tipo negli Stati Uniti e ci si aspetta che misure simili verranno adottate anche da altri stati, come successo in passato con altri provvedimenti attuati dalla California sulla sostenibilità ambientale.

L’approvazione del piano è coerente con gli obiettivi prefissati dal governatore della California, Gavin Newsom, che nel 2020 aveva annunciato che entro il 2035 tutti i nuovi veicoli venduti all’interno dello stato avrebbero dovuto essere ad emissioni zero.

Il piano prevede proprio questo. Si articola in tre fasi che ridurrebbero progressivamente, fino ad annullarla, la possibilità di acquistare veicoli inquinanti. Prevede che il 35 per cento delle nuove automobili, SUV e pick-up venduti entro il 2026 siano elettrici o alimentati a idrogeno: la percentuale verrebbe elevata al 68 per cento entro il 2030 e al 100 per cento entro il 2035. Concretamente, significa che tra tredici anni in California tutti i nuovi veicoli venduti dovranno essere a emissioni zero. Le regole non si applicheranno ai veicoli usati, che potranno continuare a venire usati o acquistati anche se alimentati a benzina o a diesel.

