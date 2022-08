La polizia australiana ha sequestrato il più grosso carico di metanfetamina di sempre nel paese: 1.800 chili

La polizia australiana ha sequestrato 1.800 chili di cristalli di metanfetamina trovati in un container nel porto di Sydney: è il più grosso carico di metanfetamina mai sequestrato nel paese. La droga era nascosta dentro lastre di marmo e si stima che abbia un valore di 1,6 miliardi di dollari australiani (circa 1,1 miliardi di euro). Le autorità credono che la droga arrivi dal Medio Oriente e faccia parte di un grosso traffico internazionale. Per il carico sequestrato sono indagati tre uomini.

In Australia la metanfetamina è un problema: è il paese con il più alto consumo pro capite al mondo e si stima che almeno il 6 per cento della popolazione (1,2 milioni di persone) ne abbia fatto uso almeno una volta. Le autorità l’hanno chiamata “epidemia di ghiaccio” (il modo con cui vengono chiamati i cristalli di metanfetamina in Australia). All’inizio di agosto nello stesso porto di Sydney erano stati sequestrati altri 161 kg di metanfetamina nascosti dietro i fari di un’auto d’epoca.