Clemente Mastella ha dato il suo numero di telefono a tutti

Mercoledì a Napoli Clemente Mastella, politico di lungo corso e attualmente sindaco di Benevento, ha presentato la lista di cui è leader per le elezioni politiche del 25 settembre: “Noi di Centro Europeisti” . Mastella ha descritto la sua formazione politica, che non sarà alleata a nessuno, come «un partito a chilometro zero», intendendo che sarebbe più vicina delle altre alle persone e ai loro «bisogni, difficoltà, drammi». Per dimostrare questa vicinanza e spiegare meglio cosa intendesse, Mastella ha reso pubblico il suo numero di telefono personale, invitando le persone a chiamarlo per domande che abbiano a che fare con il suo ruolo politico. Il Post ha verificato che il numero è effettivamente quello del telefono personale di Mastella, e che lui risponde in prima persona alle chiamate.

Io rispondo direttamente, questo è il mio numero: 335 5930411. Quindi chiunque, in Campania, in Italia, dovunque può chiamarmi tranquillamente e rispondo al telefono: per esigenze evidentemente che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica più in generale. Nessun leader in Italia dà il suo numero di telefono.

Mastella ha 75 anni, ha una lunga carriera politica alle spalle e ha spesso trovato il modo di far parlare di sé e delle sue manovre politiche: l’ultima volta a gennaio 2021, quando era stato indicato come uno dei protagonisti del tentativo di Giuseppe Conte di trovare abbastanza senatori per ottenere la maggioranza al Senato nel voto decisivo per evitare la crisi del suo secondo governo (il governo poi cadde comunque).

Negli anni Mastella è diventato un simbolo di una duttilità politica piuttosto diffusa in Italia, della capacità di gestire relazioni e di una certa attitudine a cambiare spesso partiti e schieramenti: è stato parlamentare per decenni con diversi partiti e ministro sia nel primo governo Berlusconi, di centrodestra, che in quello di Romano Prodi, di centrosinistra. Oggi è sindaco di Benevento e non è più in Parlamento.

