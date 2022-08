Le nuove polemiche attorno alla prima ministra finlandese, per un’altra festa

Nell’ultima settimana la prima ministra della Finlandia Sanna Marin ha ricevuto molte critiche a causa di un video diffuso dalla stampa scandalistica che la ritrae mentre balla e si diverte a una festa privata. Marin, che ha 36 anni ed è stata accusata di non avere un comportamento adatto al suo ruolo, adesso si è scusata per un’altra foto scattata durante una festa a cui stava partecipando anche lei, definendo l’immagine «inopportuna».

La foto in questione è stata scattata nella residenza ufficiale della prima ministra a Helsinki lo scorso luglio: mostra due donne baciarsi mentre sollevano i propri top per mostrare il seno, che coprono con un cartello con scritto “Finlandia”.

Marin ha confermato che la foto era stata scattata nella residenza di Kesaranta a inizio luglio, dove lei aveva trascorso una serata con alcuni amici dopo aver partecipato al festival musicale Ruisrock. Parlando con i giornalisti, la prima ministra ha detto:

Penso che la foto sia inopportuna. Me ne scuso. Una foto del genere non avrebbe dovuto essere scattata.

Inizialmente la foto era stata condivisa sull’account TikTok di una delle due donne, una influencer ed ex concorrente di Miss Finlandia; poi è stata ripresa dai giornali finlandesi e dagli utenti dei social network, provocando nuove polemiche attorno a Marin, accusata di svolgere in maniera superficiale il suo incarico. Scusandosi per la foto, Marin ha specificato che durante la festa aveva nuotato, fatto la sauna e passato un po’ di tempo con altre persone, e che durante la serata «non era successo niente di straordinario».

I critici di Marin sostengono che immagini come quelle che sono circolate nell’ultima settimana non si addicano a una persona che ricopre un incarico importante e prestigioso come quello di primo ministro, e su queste basi c’è stato anche chi ha chiesto le sue dimissioni. Ad allargare il caso hanno contribuito una serie di speculazioni sull’uso di droghe alla festa ripresa nel video diffuso la settimana scorsa, cosa che aveva portato Marin a sottoporsi a un test antidroga, risultato negativo.

Marin era già stata al centro di critiche nel dicembre del 2021: anche in quell’occasione erano state diffuse alcune foto che la ritraevano mentre partecipava a una festa, quando solo il giorno prima un suo collega era risultato positivo al coronavirus.