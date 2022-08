La Corea del Sud ha detto che alcuni aerei da guerra russi sono entrati senza preavviso nel suo spazio di difesa aerea

Martedì la Corea del Sud ha detto che alcuni aerei da guerra russi sono entrati senza preavviso nella sua “zona di identificazione per la difesa aerea”: è una sorta di zona “cuscinetto” che serve a individuare potenziali minacce militari, e solitamente un paese fissa i confini di questo spazio oltre i propri territori per avere tempo di rispondere a eventuali attacchi. Quando un aereo militare di un paese vuole entrare nella “zona di identificazione” di un altro paese deve comunicarlo in anticipo, altrimenti è considerato una minaccia.

La Corea del Sud ha detto di aver risposto con una “azione tattica”, un’espressione che di solito viene usata per indicare lo schieramento di jet da combattimento per allontanare aerei stranieri non autorizzati.

L’intrusione russa nello spazio di difesa aerea della Corea del Sud arriva peraltro un giorno dopo l’inizio delle più grosse esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti degli ultimi anni: erano state interrotte nel 2019, e sono riprese come risposta alle crescenti tensioni con la Corea del Nord.