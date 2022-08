A Singapore essere gay non sarà più illegale

Singapore abrogherà la legge 377A che criminalizza i rapporti sessuali tra persone dello stesso genere, legalizzando di fatto l’omosessualità nel paese. La decisione, annunciata dal primo ministro Lee Hsien Loong sulla tv nazionale, arriva dopo anni di intenso dibattito. Singapore è un paese piuttosto conservatore, ma un numero sempre maggiore di persone negli ultimi anni aveva chiesto l’abrogazione della legge 377A, che risale al periodo coloniale.

In precedenza il governo aveva detto di volerla mantenere in vigore senza però applicarla, in un tentativo di soddisfare sia chi chiedeva di abrogarla sia chi chiedeva di mantenerla.

Sabato sera, però, il primo ministro ha fatto sapere che la legge verrà abrogata perché «ritengo che sia la cosa giusta da fare, e che la maggior parte dei cittadini di Singapore lo accetteranno». Ha sottolineato che ora le persone omosessuali «sono più accettate» e che l’abrogazione della legge 377A porterebbe il paese ad allinearsi con «i costumi sociali contemporanei, e spero porti un po’ di sollievo ai cittadini gay di Singapore».

Lee Hsien Loong però ha anche detto che il governo assicurerà una maggiore protezione legale alla definizione di “matrimonio” come unione tra un uomo e una donna, e questo potrebbe rendere più difficile la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso genere in futuro.