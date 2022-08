I grossi danni del maltempo nel Centro e nel Nord Italia

Le forti piogge e il vento stanno causando grossi danni in diverse regioni del Centro e del Nord Italia, in particolare in Toscana, dove sono state rilevate raffiche di vento fino a 140 km/h e dove sono morte due persone, entrambe colpite da un albero: un uomo a Lucca, e una donna in un parco di Avenza (frazione di Carrara).

Sempre in Toscana ci sono stati 4 feriti tra le persone che alloggiavano al “Camping Italia” di Marina di Massa, colpite da alcuni alberi, e altri 4 a Barga, in provincia di Lucca, dove il forte vento ha scoperchiato il tetto di una casa, facendone volare un pezzo addosso a un’auto.

In Liguria il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case a Cogorno, Chiavari e Lavagna, lasciando 20 persone sfollate, e ha causato danni agli ospedali di Lavagna e Sestri Levante, senza però provocare interruzioni dei servizi.

#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022

Ci sono stati grossi danni anche in diverse città dell’Emilia-Romagna. A Modena il vento ha scoperchiato il tetto di una casa, e 11 famiglie sono state evacuate. In una frazione di Ferrara, invece, una gru è caduta su alcune villette a schiera, senza causare feriti.