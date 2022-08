Martedì pomeriggio in Spagna almeno 20 persone sono rimaste ferite dopo essere scese da un treno che si era fermato per via di un incendio incontrato lungo il tragitto. È successo nella provincia di Castellón, una sessantina di chilometri a nord di Valencia.

Il treno, con 48 persone a bordo, era partito da Valencia ed era diretto a Saragozza. Una volta arrivato in una zona boschiva nella provincia di Castellón, si era dovuto però fermare a causa di un incendio in corso. Il controllore del treno si stava preparando a invertire il senso di marcia e tornare indietro ma alcune persone, prese dal panico che il treno potesse venire avvolto dalle fiamme, hanno rotto i vetri delle carrozze e sono scese. Una volta a terra sono state raggiunte dal fuoco: due hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate in ospedale in elicottero.