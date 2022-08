La Rai organizzerà due confronti televisivi tra leader politici in vista delle elezioni del 25 settembre

La Rai ha annunciato che in vista delle elezioni politiche del 25 settembre organizzerà due confronti televisivi in cui saranno invitati i leader delle diverse formazioni politiche. I confronti andranno in onda le sere del 7 e del 15 settembre. In una nota la Rai ha specificato che «esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà predisposto un sistema di “regole d’ingaggio” puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente».

Nelle scorse settimane il segretario del Partito Democratico Enrico Letta aveva detto di essere disposto a un confronto televisivo con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Più di recente Carlo Calenda, leader del cosiddetto “terzo polo”, ha invece chiesto un confronto aperto a tutte le principali coalizioni, che comprenda quindi anche lui e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.