Khaby Lame, la persona più seguita al mondo su TikTok, ha ottenuto la cittadinanza italiana

Mercoledì mattina Khaby Lame, l’utente di TikTok con più follower al mondo, ha ottenuto la cittadinanza italiana, prestando giuramento presso il comune di Chivasso, città in provincia di Torino dove ha vissuto per molti anni. A inizio giugno il ministero dell’Interno aveva emanato un apposito decreto per concedergli la cittadinanza.

Khaby Lame, il cui vero nome è Khabane, ha 22 anni, è nato in Senegal e vive in Italia fin da quando aveva un anno. In Italia è estremamente complicato ottenere la cittadinanza se si è nati in Italia da genitori stranieri oppure se si arriva in Italia da un paese extraeuropeo, come nel caso di Lame. Vige infatti il cosiddetto ius sanguinis (dal latino, “diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. In casi come quello di Khaby Lame, si può chiedere la cittadinanza solo dopo aver vissuto dieci anni in Italia se in possesso di adeguate risorse economiche e in assenza di precedenti penali, e solo dopo aver compiuto 18 anni. I procedimenti burocratici sono però molto lunghi, e spesso anche in questi casi possono volerci alcuni anni per ottenere la cittadinanza.

Khaby Lame era diventato popolarissimo sui social network durante la pandemia da coronavirus condividendo semplicissimi “reaction videos”, ovvero filmati in cui si riprendeva mentre per l’appunto reagiva ad altri video, mantenendo sempre la stessa gestualità e la medesima espressione di annoiata incredulità verso gli inutilmente arzigogolati video altrui. Con oltre 143,7 milioni di follower, a fine giugno era diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, superando la ballerina statunitense Charli D’Amelio, che ne ha 142,6 milioni (adesso Khaby Lame ne ha raggiunti 148 milioni).