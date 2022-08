In Scozia gli assorbenti sono diventati gratuiti

Da lunedì 15 agosto in Scozia chiunque ne abbia bisogno può ottenere gratuitamente assorbenti o prodotti per il ciclo mestruale. Lunedì è entrata in vigore una legge approvata nel novembre del 2020 dal parlamento scozzese che ha reso la Scozia il primo paese al mondo – e finora unico – a garantire a tutte le donne l’accesso gratuito agli assorbenti. Gli assorbenti potranno essere ottenuti gratuitamente presso farmacie, centri di aggregazione sociale e centri giovanili, oltre che nelle scuole e università, dove erano già garantiti da tempo.

La proposta di legge, approvata all’unanimità, era stata presentata dalla parlamentare Monica Lennon per contrastare la cosiddetta “period poverty” (lo stato di povertà che impedisce ad alcune ragazze di andare a scuola quando hanno le mestruazioni perché non possono permettersi gli assorbenti o altri prodotti indispensabili). Era stato calcolato che le donne possono spendere fino a 8 sterline (circa 9 euro) al mese in assorbenti e prodotti per il ciclo, e chi ha un basso reddito spesso non se li può permettere. Il provvedimento aveva anche l’obiettivo di combattere lo stigma delle mestruazioni: secondo un sondaggio realizzato tra le giovani scozzesi, acquistare prodotti per il ciclo imbarazza il 71 per cento delle ragazze tra i 14 e i 21 anni e la metà di loro ha saltato scuola per motivi legati alle mestruazioni.

🩸Women, girls and people who menstruate should never face the indignity of period poverty.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Proud that we are making period dignity for all a reality.

✅Free period products have been widely available in communities ahead of the Act taking full legal effect tomorrow. https://t.co/8Kx3o543cZ

— Monica Lennon MSP (@MonicaLennon7) August 14, 2022