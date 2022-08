Il Palio di Siena previsto oggi è stato rinviato a mercoledì sera per maltempo

Il Palio dell’Assunta previsto stasera in Piazza del Campo a Siena è stato rinviato a domani, mercoledì 17 agosto, a causa di un temporale che nel pomeriggio ha reso impraticabile il tufo su cui avrebbero dovuto correre i cavalli.

Quello dell’Assunta è il secondo e ultimo Palio di quest’anno. Il primo, corso il 2 luglio dopo due anni di sospensione causata dalla pandemia, era stato vinto dalla contrada del Drago. Delle dieci contrade sorteggiate per partecipare, quattro non avevano potuto correre per infortuni a cavalli e fantini.

Da quest’anno il Palio viene trasmesso in diretta da La7, che ha sostituito la decennale copertura televisiva della Rai acquistando i diritti di trasmissione per i prossimi quattro anni.

