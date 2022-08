È morto Nicholas Evans, autore dell'”Uomo che sussurrava ai cavalli”

È morto lo scrittore inglese Nicholas Evans, autore del romanzo bestseller L’uomo che sussurrava ai cavalli: aveva 72 anni. Lo ha fatto sapere l’agenzia letteraria United Agents con un comunicato.

L’uomo che sussurrava ai cavalli (The Horse Whisperer, nella versione originale) uscì nel 1995: vendette 15 milioni di copie in tutto il mondo, fu tradotto in 40 lingue e ne fu tratto un film prodotto e diretto da Robert Redford, che interpretava appunto l’uomo in grado di comprendere e curare i traumi dei cavalli. Del cast faceva parte anche Scarlett Johansson.

Negli anni ’80, prima di scrivere il suo romanzo più famoso, Evans aveva lavorato a documentari su scrittori, pittori e registi, alcuni dei quali vinsero premi internazionali. Dopo L’uomo che sussurrava ai cavalli scrisse altri quattro romanzi, che ebbero tutti grande successo di vendite: Insieme con i lupi, Nel fuoco, Quando il cielo si divide, Solo se avrai coraggio.