La femmina di tricheco che si era stabilita nella baia di Oslo è stata soppressa

Il dipartimento di Pesca norvegese ha detto domenica di avere soppresso Freya, la femmina di tricheco che si era stabilita alcune settimane fa nella baia di Frognerkilen, nel fiordo di Oslo, a ovest della capitale norvegese. La soppressione, ha spiegato un portavoce del dipartimento di Pesca, è stata decisa perché Freya stava diventando un pericolo per le molte persone che le si avvicinavano per fotografarla e filmarla, nonostante le ripetute richieste delle autorità di starle alla larga.

Dopo essere stata vista in Scozia, nei Paesi Bassi e in Danimarca, a fine luglio Freya si era stabilita nei pressi di Oslo, dove era diventata una sorta di attrazione ma aveva anche causato diversi danni alle imbarcazioni sulle quali provava a salire per riposarsi.

Secondo l’esperto di trichechi Rune Aae, che aveva analizzato il comportamento di Freya nelle ultime settimane, l’animale sarebbe entrato nel fiordo di Oslo per errore, mentre cercava di nuotare verso nord, in direzione del mar Glaciale Artico. Prima di allora era rimasta in un posto tre o quattro giorni prima di spostarsi: Aae aveva ipotizzato che non fosse più riuscita ad allontanarsi da Oslo perché intrappolata dalle varie barche che la circondavano, spesso quelle dei curiosi che le si avvicinavano per vederla.

