Almeno otto persone sono state ferite in una sparatoria nella Città Vecchia di Gerusalemme

Nella notte tra sabato e domenica almeno 8 persone sono state ferite dopo che un uomo aveva sparato contro un autobus nella Città Vecchia di Gerusalemme, non lontano dal Muro Occidentale. La polizia israeliana ha detto che le persone, due delle quali sono in condizioni critiche, stavano tornando da una preghiera e che un uomo sospettato di aver sparato contro l’autobus è stato fermato. La sparatoria arriva a una settimana dalla fine degli scontri più recenti tra Israele e il gruppo radicale palestinese dello Jihad Islamico nella Striscia di Gaza, in cui erano morti almeno 44 palestinesi.

