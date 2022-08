Una persona è morta a causa del crollo parziale del palco di un festival di musica elettronica vicino a Valencia, in Spagna

Un ragazzo di 22 anni è morto e almeno quaranta persone sono state ferite nel crollo parziale del palco di un festival di musica elettronica che si stava svolgendo a Cullera, vicino a Valencia, in Spagna. Sabato notte alcune porzioni della struttura del palco e delle recinzioni del Medusa festival sono crollate o sono state sradicate a causa dei forti venti che avevano interessato la zona. Almeno tre delle persone coinvolte nell’incidente, 32 delle quali sono state ricoverate in ospedale, sono state ferite in maniera grave.

Al momento dell’incidente nell’area del festival c’erano circa 50mila persone. Alcuni testimoni sentiti dal País hanno parlato di un’improvvisa tempesta di sabbia che era iniziata nelle prime ore del mattino. In un comunicato condiviso su Facebook, l’organizzazione del festival ha detto di essere «completamente distrutta e desolata» per quello che è successo; l’area è stata immediatamente evacuata e il resto del festival, che sarebbe dovuto proseguire fino a lunedì, è stato cancellato. La Guardia Civil spagnola ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

‼️Esta madrugada se han producido reventones cálidos en muchos puntos de la costa valenciana acompañados de vientos muy fuertes.

El #Cullera han afectado al @Medusa_festival donde se han desplomado estructuras. Hay, al menos, un fallecido y decenas de heridos

Video: @dracoelbraco https://t.co/l8j06lMV5k pic.twitter.com/XXAbRDLmcb — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) August 13, 2022