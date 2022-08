Tra i 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro non c’è Lionel Messi

La rivista sportiva France Football ha presentato venerdì le liste delle 20 calciatrici e dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più importante del calcio professionistico, assegnato alla miglior giocatrice e al miglior giocatore dell’anno.

Nella lista dei calciatori non c’è nessun italiano e ci sono soltanto tre giocatori di Serie A: Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, e i milanisti Mike Maignan e Rafael Leao. Tra i trenta candidati c’è anche Cristiano Ronaldo: mancano però Neymar e soprattutto Lionel Messi, che ha vinto il premio sette volte ed è assente da questa lista per la prima volta dal 2006. Il grande favorito per la vittoria del Pallone d’Oro di quest’anno – che sarà assegnato a Parigi il 17 ottobre, prima dell’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar – è Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid.

