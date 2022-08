Album fotografico di questa legislatura

La diciottesima legislatura della storia italiana repubblicana si concluderà ufficialmente quando si insedierà il nuovo parlamento, una ventina di giorni dopo le elezioni. È iniziata nel 2018, e in mezzo si sono succeduti tre governi, due guidati da Giuseppe Conte e uno da Mario Draghi, c’è stata una pandemia e Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. I partiti sono cambiati moltissimo: all’inizio della legislatura il Movimento 5 Stelle era nel momento di maggiore popolarità della sua storia, mentre ora è probabilmente nel punto più basso. A destra la Lega è stata superata come primo partito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dopo che fino al 2019 i consensi di Matteo Salvini erano continuati a crescere e la sua leadership sulla coalizione non sembrava poter essere messa in discussione. Il Partito Democratico ha cambiato tre segretari e subìto diverse scissioni, cosa non nuova. E poi ci sono le leggi che sono o non sono state approvate, dai decreti sicurezza di Salvini al ddl Zan.