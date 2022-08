Weekly Beasts

L’immagine di questi piccioni in una piccionaia fa da gancio per parlare di un incidente a una gara di piccioni di qualche giorno fa. Gli allevatori che partecipano a queste competizioni sportive trasportano i propri animali a diversi chilometri di distanza dal luogo in cui sono allevati: quando vengono liberati – anche 15-20mila per gara – i piccioni iniziano il percorso per orientarsi e ritornare verso la propria casa. La distanza minima delle gare solitamente è 100 chilometri, ma ci sono competizioni in cui i piccioni percorrono anche più di 1.200 chilometri.

In questo caso gli uccelli sono stati liberati a Narbona, nel sul della Francia, e il punto d’arrivo era in Belgio, nazione da cui venivano i gareggianti: a causa di una tempesta che li ha stancati e disorientati, un numero imprecisato di uccelli – si parla di migliaia – si è perso e non è riuscito a tornare a casa. Un appassionato che aveva partecipato alla competizione con 87 uccelli ne ha visti tornare solo 37, un altro ha recuperato 15 dei 57 con cui gareggiava. Il presidente della Federazione belga dei piccioni ha parlato di un dramma emotivo oltre che finanziario (addestramento e allevamento sono lunghi e dispendiosi), e ha detto che alcuni potrebbero essere volati in Germania, altri potrebbero tornare nei prossimi giorni, ma la maggior parte è comunque persa.

Passando ad altre cose che ci mostrano le foto degli animali della settimana, valeva la pena spendere due parole anche sulle foto scattate nei giorni scorsi vicino a Málaga, in Spagna, dove centinaia di giovani fenicotteri sono stati radunati per valutare lo stato di conservazione delle colonie che vivono sul lago Fuente de Piedra: i fenicotteri sono stati controllati e inanellati per il censimento, e le foto a seguire danno un’idea più completa di come si svolge un evento del genere.