Carlo Calenda, segretario di Azione, ha annunciato domenica pomeriggio che il suo partito non sarà alleato del Partito Democratico alle prossime elezioni. L’alleanza tra i due partiti era stata annunciata martedì scorso dallo stesso Calenda e dal segretario del PD Enrico Letta; oggi però Calenda ha detto che i successivi accordi elettorali del Partito Democratico con Sinistra Italiana, con i Verdi e con Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci hanno reso impraticabile l’alleanza con Azione.

L’annuncio è stato fatto durante una puntata speciale di Mezz’ora in più, domenica pomeriggio, su Rai 3.

"Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest'alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo"@CarloCalenda a #mezzorainpiu pic.twitter.com/k0QrlOjsX8 — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) August 7, 2022

Calenda ha parlato di una decisione «sofferta», spiegando di ritenere incompatibile un’alleanza con partiti che non avevano sostenuto il governo Draghi – Sinistra Italiana e i Verdi – e con ex esponenti del Movimento 5 Stelle, a partire da Di Maio. Ha detto che aveva anticipato a Letta la sua intenzione prima che venisse formalizzato l’alleanza del PD con Sinistra Italiana e con i Verdi, e che aveva offerto al PD di rinegoziare l’accordo con Azione in termini più favorevoli al PD, in cambio di un’alleanza esclusiva con Azione.

La decisione di Calenda mette probabilmente anche in dubbio l’alleanza di Azione con +Europa, il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, che secondo i giornali potrebbe decidere di restare nell’alleanza di centrosinistra. Poco dopo l’intervento di Calenda su Rai 3, Letta ha scritto su Twitter di voler confermare le alleanza decise fin qui dal PD.

Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 7, 2022

Perché si parla così tanto delle alleanze?

La legge elettorale con la quale si andrà a votare a settembre, il cosiddetto “Rosatellum”, prevede che 221 parlamentari vengano eletti in collegi uninominali, nei quali vincerà il candidato che prenderà almeno un voto più degli altri (gli altri parlamentari saranno eletti con metodo proporzionale). Per poter vincere nei collegi uninominali i partiti sono quindi incentivati a formare coalizioni che sostengano gli stessi candidati, e per questo le alleanze sono diventate uno dei temi più dibattuti di questa campagna elettorale.

I partiti di destra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – hanno annunciato una coalizione elettorale poco dopo la caduta del governo Draghi e questo ha reso particolarmente rilevante per il centrosinistra la costruzione di una loro alleanza. Con l’attuale legge elettorale, infatti, secondo i sondaggi l’alleanza di destra potrebbe arrivare ad avere una larghissima maggioranza in Parlamento, vincendo in tantissimi seggi uninominali.