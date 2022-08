C’è un nuovo grande incendio sul Carso

Nella mattinata di sabato è divampato un nuovo grande incendio sul Carso, nella zona di Duino. Per spegnerlo stanno operando elicotteri e Canadair.

A causa del forte vento, il fumo ha raggiunto l’autostrada A4: per questo Autovie Venete ha chiuso il tratto Villesse – Sistiana in entrambe le direzioni. Chi proviene da Venezia è ora obbligato a uscire a Villesse, e chi proviene da Trieste deve uscire a Sistiana; alla barriera Trieste Lisert si sono formate lunghe code.

In via precauzionale è stato interrotto anche il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste. Trenitalia ha reso noto alle 16 che è stato attivato un collegamento via mare fra Trieste e Monfalcone.

Il vicesindaco di Duino Mitja Petelin ha chiesto «ai cittadini di tutto il territorio comunale di non muoversi di casa, se non per estrema necessità, e di indossare le mascherine Ffp2».

Nella stessa zona, e con conseguenze simili, c’era stato un altro grave incendio lo scorso 19 luglio.