C’è un grande incendio sul Carso, tra Monfalcone e Doberdò del Lago

Nella mattinata di martedì è scoppiato un vasto incendio nella zona del Carso, tra Monfalcone e Doberdò del Lago, in Friuli Venezia Giulia. Le fiamme si sono propagate con il passare delle ore e si sono avvicinate all’autostrada A4, arrivando a circa 250 metri dalla sede stradale: è stato chiuso il tratto Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia, e il personale del casello Trieste Lisert è stato evacuato (è ora obbligatorio uscire a Redipuglia). In direzione Trieste è stato chiuso il tratto tra Redipuglia e Monfalcone (con uscita obbligatoria a Sistiana). La chiusura del tratto autostradale ha causato lunghe code in entrambe le direzioni.

È stata interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina: molti treni sono stati cancellati, altri sono in ritardo fino a quattro ore.

I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni per spegnere l’incendio provengono da vari comandi del Friuli Venezia Giulia.