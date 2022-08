Amazon comprerà iRobot, l’azienda che produce gli aspirapolvere Roomba

Amazon ha firmato un accordo per l’acquisizione di iRobot, l’azienda che produce gli aspirapolvere Roomba. Il valore dell’accordo è di circa 1,7 miliardi di dollari.

iRobot progetta e produce robot per le pulizie domestiche dal 2002, e da allora ha venduto milioni dei suoi popolari aspirapolvere Roomba. All’inizio dell’anno aveva presentato il suo nuovo sistema operativo, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per i suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Amazon non ha diffuso dettagli sui propri piani per iRobot, ma si può ipotizzare un’integrazione dei suoi prodotti tra quelli per le “smart home” già offerti da Amazon. Lo scorso settembre, Amazon aveva presentato Astro, un robot che può muoversi per casa, integrato con l’assistente vocale Alexa.

Dell’accordo di oggi tra Amazon e iRobot non si parlava ancora, ma alcuni esperti di tecnologia avevano definito Astro «il figlio illegittimo di un aspirapolvere Roomba e un Echo Show». L’Echo Show è appunto uno smart speaker (o altoparlante intelligente) della linea Amazon Echo.