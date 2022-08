Uno skipper francese è sopravvissuto per 16 ore nell’oceano Atlantico grazie a una bolla d’aria nella sua barca, che si era ribaltata

Uno skipper francese di 62 anni è sopravvissuto per 16 ore nell’oceano Atlantico grazie alla bolla d’aria che si era formata all’interno della sua barca, dopo essersi ribaltata.

L’uomo, Laurent Camprubi, era partito dalla capitale portoghese Lisbona domenica e aveva attivato il segnale di soccorso lunedì sera, quando la sua imbarcazione si era capovolta a circa 15 miglia nautiche (27,8 chilometri) dalle isole Sisargas, al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna. Le squadre di soccorso spagnole avevano individuato rapidamente l’imbarcazione e avevano accertato che lo skipper fosse vivo (Camprubi si era fatto notare dai sommozzatori battendo dei colpi dal suo interno). Dal momento che il mare era troppo grosso per procedere con le operazioni di soccorso, gli operatori avevano applicato grossi palloni galleggianti alla barca per impedirle di affondare, rimandando l’intervento al giorno successivo.

Velero francés JEANNE SOLO SAILOR quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. Salvamento Marítimo coordina la búsqueda de su único tripulante, un varón francés de 62 años. Colaboran efectivos del Servicio Marítimo de la @guardiacivil y @GardacostasGal pic.twitter.com/V676oQD4jp — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 2, 2022

Le operazioni di salvataggio sono state completate martedì. Lo skipper, che indossava una muta di sopravvivenza in neoprene, è stato trasportato in ospedale per controlli medici. Successivamente la sua barca è stata rimessa a galla.

“Cada vida salvada es nuestra mayor recompensa” Así fue el rescate realizado ayer por Salvamento Marítimo al tripulante del velero francés JEANNE SOLO SAILOR que estaba quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. pic.twitter.com/gqobWTSoWc — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 3, 2022

– Leggi anche: Tre persone sono sopravvissute per 33 giorni su un’isola deserta