British Airways ha sospeso le vendite dei biglietti per i voli che durano meno di tre ore in partenza dall’aeroporto di Heathrow

La compagnia aerea britannica British Airways ha sospeso temporaneamente le vendite dei biglietti per i voli a corto raggio in partenza dall’aeroporto di Heathrow, il più trafficato di Londra e del Regno Unito, nel tentativo di ridurre i moltissimi disagi e le numerose cancellazioni dell’ultimo periodo. Concretamente, fino al prossimo 15 agosto non sarà possibile acquistare biglietti per voli della compagnia diretti da Heathrow a città che si trovano nel giro di circa tre ore di volo, per esempio Milano, Zurigo o Berlino. È sempre possibile comprare biglietti per voli della compagnia che collegano Londra a queste città, ma con partenza da altri aeroporti, come quelli di Gatwick e London City.

La decisione di British Airways segue quella dell’aeroporto di Heathrow, presa tre settimane fa, di limitare fino all’11 settembre il numero di persone in partenza dallo scalo, al massimo 100mila al giorno: la causa principale del provvedimento è la mancanza di personale per lavorare a pieno regime, legata al gran numero di licenziamenti registrati per via della crisi del settore provocata dalla pandemia.

Nelle ultime settimane British Airways aveva già tagliato circa 30mila voli previsti tra aprile e ottobre a causa dei molti ritardi e del numero eccezionale di cancellazioni: come osserva il Guardian, ci si aspetta che anche dopo il 15 agosto la compagnia possa continuare a limitare la vendita dei biglietti nei giorni o nei periodi più trafficati dell’estate.

