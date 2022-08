È morta a 89 anni Nichelle Nichols, la tenente Uhura di “Star Trek”

È morta a 89 anni l’attrice statunitense Nichelle Nichols, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo della tenente Uhura nella serie tv Star Trek. La morte di Nichols, il cui vero nome era Grace Dell Nichols, è stata confermata dal figlio, Kyle Johnson.

Nichols cominciò la sua carriera come cantante e ballerina a Chicago, la città in cui era nata, e negli anni Cinquanta comparve in varie produzioni teatrali. Il suo ruolo più famoso fu però senz’altro quello in Star Trek, che andò in onda negli Stati Uniti tra il 1966 e il 1969: fu una delle prime attrici afroamericane a interpretare un personaggio con un ruolo di comando in una serie televisiva – una scelta molto insolita e all’avanguardia per l’epoca – e fu anche protagonista di quello che per anni è stato considerato il primo bacio tra due persone di etnie diverse della storia della tv: quello tra Uhura e il capitano Kirk, interpretato da William Shatner, che viene mostrato nel decimo episodio della terza stagione della serie, “Umiliati per forza maggiore”.

Nel 1977 Nichols cominciò anche a collaborare con la NASA con l’obiettivo di convincere le donne e le persone delle varie minoranze etniche a interessarsi ai programmi dedicati alla ricerca aerospaziale. Nella seconda parte della sua carriera interpretò diversi ruoli minori in altre serie tv, tra cui Heroes, nel 2007.

