Il partito fondato da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci si chiamerà “Impegno Civico”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto alla trasmissione Mezz’ora in più che il suo nuovo partito si chiamerà Impegno Civico: lo presenterà lunedì insieme a Bruno Tabacci, storico esponente del centro, che è il co-fondatore. Si pensa che Di Maio e il suo partito si alleeranno con il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva. Di Maio, che era uscito qualche settimana fa dal Movimento 5 Stelle, ha smentito peraltro una notizia circolata ieri secondo cui avrebbe già avuto una sorta di accordo per essere il candidato della coalizione nel collegio uninominale di Modena, dove è praticamente sicura la vittoria del centrosinistra.

"Domani presenteremo il nuovo progetto politico, la nuova forza politica con Bruno Tabacci il cui nome è 'Impegno Civico'. Rappresenta quel principio di responsabilità civica che anche Papa Francesco ha evocato"@luigidimaio a #mezzorainpiu pic.twitter.com/KgRwcpiRFm — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) July 31, 2022