Il finto Tom Cruise di TikTok

Miles Fisher è un attore statunitense di 39 anni. Più che come attore, però, si è fatto conoscere per una certa somiglianza con il più famoso collega Tom Cruise. Da circa un anno, Fisher ha sfruttato il suo aspetto fisico per creare – grazie al supporto tecnologico di un esperto di effetti speciali – il profilo TikTok “deeptomcruise”, nel quale pubblica brevi video in cui fa la parodia di Cruise, al quale riesce a somigliare ancora di più grazie alla tecnologia alla base del “deepfake”, che sfrutta l’intelligenza artificiale per modificare i volti.

Fisher – il cui profilo TikTok è seguito da oltre 3 milioni di utenti e i cui brevi video hanno superato spesso i 10 milioni di visualizzazioni – ha raccontato in un articolo scritto per l’Hollywood Reporter, come è diventato “il finto Tom Cruise”.

Che gli somigliasse, Fisher lo aveva capito già negli anni in cui studiava Letteratura inglese ad Harvard, e sull’Hollywood Reporter racconta anche di esserci rimasto piuttosto male quando scoprì di essere stato scelto per fare un importante discorso di laurea davanti a migliaia di persone più per quella somiglianza che per meriti di altro tipo.

«“Ti hanno mai detto che sembri Tom Cruise da giovane?” Sì, me l’hanno detto. Ogni giorno c’è qualcuno che me lo dice. La maggior parte delle persone che se ne accorgono sono felici di essersene accorte e non si curano granché di cosa possa aver significato per me. Per tutta la mia vita ho vissuto in modalità Ricomincio da capo, ogni giorno con qualcuno che mi diceva quanto somigliavo al più famoso attore al mondo. Me lo dicono costantemente, ed è sempre come prendere un pugno in faccia».

Fisher, insomma, per molto tempo provò fastidio per questa somiglianza. Ma a un certo punto cominciò a sfruttarla. Nel 2008, per esempio, interpretò Cruise nel film parodia Superhero – Il più dotato fra i supereroi, mentre cercava di costruirsi una carriera a prescindere da quella somiglianza, in parte riuscendoci. Negli anni, ha recitato infatti in un episodio di Mad Men, in uno di Gossip Girl e nel film Final Destination V.

Ha avuto poi altri ruoli, minori ma comunque in film in cui recitavano grandi attrici e attori: «ho potuto lavorare con Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood e Angelina Jolie», ha scritto, «ho improvvisato con Vince Vaughn, Laurence Fishburne e Keegan-Michael Key e fatto ruoli seri accanto a Elisabeth Moss, Courtney Vance e Owen Wilson». Tutte persone, ha scritto Fisher, «che mi dicevano quanto somigliassi a Tom Cruise».

Non riuscendo a liberarsi da quel paragone («credetemi, ci ho provato», ha scritto) Fisher provò a cavalcarlo su YouTube, dove creò un canale in cui a varie parodie non a tema Tom Cruise affiancò quelle in cui imitava l’attore. In quella di maggior successo interpretava Cruise intento a candidarsi alle presidenziali statunitensi del 2020.

Quel video fu visto e modificato, sfruttando la tecnologia alla base dei deepkafe, da Chris Umé, un esperto di effetti speciali belga che al tempo viveva in Thailandia. Umé fece una versione deepfake del video, sovrapponendo la faccia del vero Tom Cruise a quella di Fisher.

Fisher vide quel video («non dimenticherò mai quel momento: la luce non era uniforme e c’erano dei difetti negli occhi, ma l’effetto era comunque sorprendente»), si fece spiegare da Umé come aveva fatto e gli fece i complimenti. I due restarono in contatto e dopo qualche tempo Umé disse a Fisher che, se mai avesse voluto, avrebbe potuto fare altri video con relativa semplicità. Nacque così “deeptomcruise”, con questo video di 15 secondi che, a detta di Fisher, fu preparato in due giorni.

«In meno di due giorni le visualizzazioni erano 4 milioni», ha scritto Fisher, «c’erano decine di migliaia di commenti, e quasi tutti erano convinti che quello fosse davvero Tom Cruise», un attore che, tra l’altro, è particolarmente restio a condividere la sua vita sui social.

Fisher ci tiene comunque a precisare che non è solo merito della tecnologia, ma anche della sua capacità, affinata col passare degli anni, di imitare Tom Cruise. Secondo lui, ogni volta che Cruise parla sembra che stia implicitamente implorando chi lo guarda di avere la sua attenzione. Col tempo, Fisher capì che era meglio evitare di recitare troppo e di fare troppe microespressioni che, sommate alla tecnologia deepfake, sarebbero risultate esagerate.

Proprio partendo dalla tendenziale assenza di immagini private di Cruise sui social, Fisher scelse inoltre di basare i video del suo profilo TikTok su attività comuni e quotidiane e di non di fare mai battute sul privato, lo famiglia o la religione di Cruise. In altre parole, di fare una parodia del personaggio, più che della persona.

Grazie al successo del profilo TikTok, Fisher – che non ha mai incontrato o conosciuto Cruise – dice di aver fatto pace con la sua somiglianza, e racconta che ora capita anche che qualcuno lo fermi per strada chiedendogli se è quello di “deeptomcruise”. Nel suo video più recente, intanto, è comparso con Paris Hilton, a quanto pare quella vera.