Almeno 25 persone sono morte per le alluvioni in Kentucky, negli Stati Uniti

Almeno 25 persone sono morte a causa delle alluvioni in Kentucky, nel sud-est degli Stati Uniti, secondo l’ufficio del governatore Andy Beshear, che ha detto che probabilmente il numero delle vittime aumenterà. Nello stato più di 23mila persone sono rimaste senza corrente elettrica a causa delle forti piogge e delle conseguenti inondazioni. Il presidente americano Joe Biden ha definito le alluvioni un «grande disastro»; Beshear le ha descritte come le peggiori che abbia mai visto. Molte città sono parzialmente sommerse: centinaia di case sono state distrutte e molte strade statali sono state danneggiate, cosa che ha complicato i soccorsi in alcune zone.

È il secondo disastro naturale che il Kentucky affronta in meno di un anno: a dicembre un’ottantina di persone era morta a causa di una serie di tornado particolarmente devastanti.