Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, è stato condannato per oltraggio al Congresso

Steve Bannon, ex consigliere e stratega dell’ex presidente statunitense Donald Trump e noto attivista di estrema destra, è stato condannato per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta della Camera che sta indagando sulle responsabilità di Trump nell’assalto al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021, compiuto da suoi sostenitori.

Bannon era stato chiamato a testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta lo scorso autunno, ma si era più volte rifiutato. La Camera lo aveva quindi accusato di oltraggio, e nello scorso novembre l’accusa si era poi concretizzata in un processo. Nel corso del processo la procuratrice dell’accusa, Molly Gaston, aveva accusato Bannon di avere preferito «la lealtà a Donald Trump al rispetto della legge». Bannon si era sempre difeso spiegando che la commissione d’inchiesta della Camera non era indipendente e che aveva motivazioni profondamente politiche.

Una nuova udienza per fissare la pena è stata fissata per il 21 ottobre. Bannon rischia fino a due anni di carcere e duecentomila dollari di multa. Il suo avvocato ha già annunciato che farà appello contro la decisione.