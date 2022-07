Almeno 18 persone sono state uccise in un complesso di favelas di Rio de Janeiro durante un’operazione di polizia

Giovedì sono state uccise almeno 18 persone in un’operazione della polizia brasiliana a Complexo do Alemão, un insieme di 13 favelas nel nord di Rio de Janeiro dove vivono circa 70mila persone. La polizia ha detto che 16 di queste erano sospettate di far parte di un gruppo criminale che rubava automobili e rapinava banche, mentre le altre due erano un poliziotto e una donna che viveva nella zona. L’operazione è stata estremamente violenta e la polizia è stata accusata, come altre volte in passato, di avere fatto un uso eccessivo e sproporzionato della forza.

L’operazione ha coinvolto circa 400 agenti con 10 veicoli corazzati e 4 elicotteri. Associated Press scrive che è iniziata prima dell’alba ed è finita solo intorno alle 4 di pomeriggio, e che in alcuni casi gli agenti hanno sparato direttamente dagli elicotteri, anche in aree densamente popolate.