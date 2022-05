Almeno 21 persone sono state uccise a Rio de Janeiro durante un’operazione di polizia contro alcuni trafficanti di droga

Martedì sono state uccise almeno 21 persone in un’operazione della polizia brasiliana contro alcuni trafficanti di droga in una favela di Rio de Janeiro: la polizia ha detto che almeno 11 erano «sospettate» di far parte di una banda criminale. L’operazione è stata estremamente violenta, e la polizia è stata accusata, come altre volte in passato, di avere fatto un uso eccessivo e sproporzionato della forza. Il procuratore generale brasiliano ha fatto sapere di aver avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’operazione, fatta all’alba, ha coinvolto sia poliziotti che militari e aveva come obiettivo alcuni capi del “Comando Vermelho” (“Commando Rosso”), il gruppo di narcotrafficanti più grande della città.