Un locomotore è deragliato nel porto di La Spezia a causa della deformazione dei binari

Venerdì mattina un locomotore in servizio nell’area portuale di La Spezia è deragliato a causa della deformazione dei binari per le alte temperature. Il locomotore stava trainando a bassa velocità una fila di vagoni merci nei pressi della stazione La Spezia Marittima quando è uscito dalle rotaie nei pressi di un deviatoio, in un punto particolarmente caldo. L’incidente non ha causato feriti ma ha interrotto le attività portuali circostanti.

