Circa 1.000 persone sono state evacuate a causa dell’incendio in corso vicino a Massarosa, in provincia di Lucca 

Giovedì la regione Toscana ha fatto sapere che in provincia di Lucca sono state evacuate circa 1.000 persone a causa dell’incendio in corso vicino al comune di Massarosa. L’incendio, iniziato due giorni fa, ha bruciato circa otto chilometri quadrati di territorio: nelle ultime ore si è esteso anche oltre Massarosa, raggiungendo le frazioni di Valpromaro e Piazzano, rispettivamente nei comuni di Camaiore e di Lucca. I vigili del fuoco non sono riusciti a spegnerlo e sono ancora al lavoro: sul posto, al momento, ci sono 105 vigili del fuoco e 80 operatori della squadra Antincendi boschivi (un corpo della Regione Toscana), con 3 elicotteri e 2 aerei Canadair.

🔥 #incendio di #Massarosa #roghi ancora in corso, ma ora l’obiettivo è stabilizzare l’incendio nella giornata. Sono 868 gli ettari bruciati e oltre 1000 in totale gli evacuati. Per ogni comunicazione informazione il numero da chiamare è quello del COC 📲 0584 939767 ☎️ pic.twitter.com/WOcgh1guqg — Alberto Coluccini ®️ (@ColucciniA) July 21, 2022