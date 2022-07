C’è un grande incendio intorno a Massarosa, in provincia di Lucca

C’è un grande incendio sulle colline attorno a Massarosa, in provincia di Lucca: la bretella autostradale tra Lucca e Viareggio è stata chiusa e riaperta alla circolazione più volte perché il fumo ha investito la carreggiata.

Quattro Canadair stanno operando nella zona, insieme a più di sessanta vigili del fuoco impiegati a terra; sono stati richiesti rinforzi all’esterno della Toscana ed è previsto l’arrivo di alcune unità dall’Emilia Romagna.

Alcune persone che erano state evacuate dalle loro case stanno rientrando perché la vegetazione attorno alle abitazioni è stata distrutta e sono ora considerate in sicurezza. Sono però in corso altre evacuazioni a causa dell’avanzamento del fronte del fuoco: le operazioni di contenimento e spegnimento del fuoco sono ostacolate dal forte vento.

#Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: contrastato dal forte vento che alimenta le fiamme, prosegue il lavoro degli oltre 60 #vigilidelfuoco e di 4 #Canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale. In arrivo rinforzi dall’Emilia Romagna [#19luglio 15:45] pic.twitter.com/24V2qM4Ix2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2022