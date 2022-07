Un tribunale del Delaware ha approvato un processo rapido tra Twitter e Elon Musk: inizierà a ottobre e durerà cinque giorni

Un tribunale dello stato del Delaware, negli Stati Uniti, ha accolto le richieste di Twitter perché il contenzioso legale con l’imprenditore Elon Musk si svolga con un processo rapido, della durata massima di cinque giorni. Il processo inizierà a ottobre, molto prima del febbraio 2023 che era stato richiesto dai legali di Musk. Il tribunale ha preso questa decisione per evitare che con un eventuale allungamento dei tempi processuali potessero essere arrecati danni a Twitter, che è una società quotata in Borsa, e ai suoi azionisti. Il processo si svolgerà in Delaware perché è dove Twitter ha la sua sede legale.

Lo scorso 12 luglio Twitter aveva denunciato Musk per costringerlo a rispettare la sua proposta di acquisto del social network per 44 miliardi di dollari. La settimana precedente Musk aveva annunciato di volersi tirare indietro dall’affare, dopo che ad aprile si era formalmente impegnato a portarlo a termine.

Gli esiti più probabili della contesa legale sono sostanzialmente due: il primo è che a Musk sia consentito di uscire dal contratto pagando una penale (che dovrebbe ammontare a un miliardo di dollari); il secondo è che il tribunale lo costringa a rispettare il contratto e a comprare Twitter al prezzo pattuito. Rimane comunque aperta anche la possibilità di un accordo tra le parti.