Alle 12.50 di martedì 19 luglio il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha registrato una temperatura di 40,2 °C all’aeroporto Heathrow di Londra: è la prima volta nella storia del paese che si registra una temperatura così alta, da quando si effettuano le rilevazioni. Prima d’ora, la temperatura più alta mai registrata nel paese era stata quella di 38,7 °C a Cambridge, nel 2019. L’ufficio meteorologico britannico ha anche emesso una “allerta rossa” per l’inizio di questa settimana, la prima volta nella storia del paese.

Il Met Office ha precisato che quelli di Heathrow sono dati provvisori e raccolti sul momento, che potrebbero subire parziali modifiche a un’analisi più accurata da parte degli esperti. Sono comunque molto indicativi dell’intensa ondata di calore che sta interessando in questi giorni tutta l’Europa e il Regno Unito, che però era molto meno abituato e assai meno preparato ad affrontare queste alte temperature rispetto ad altri paesi.

🌡️ For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK

London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today

📈 Temperatures are still climbing in many places, so remember to stay #WeatherAware ⚠️#heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/GLxcR6gjZX

— Met Office (@metoffice) July 19, 2022