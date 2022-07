Almeno 12 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo contro la città ucraina di Vinnytsia

Giovedì mattina la Russia ha lanciato alcuni missili verso la città ucraina di Vinnytsia (tre, secondo il ministero della Difesa ucraina). Nell’attacco sono state uccise 12 persone e ci sono diversi feriti. Vinnytsia si trova nel centro dell’Ucraina, a circa 200 km dalla capitale Kiev, ed è molto distante dal fronte meridionale e da quello orientale, dove attualmente si sta concentrando il tentativo di avanzata dell’esercito russo. È anche sede del quartier generale dell’Aeronautica militare ucraina.

Nell’attacco di giovedì mattina è stato colpito un edificio occupato prevalentemente da uffici, ma anche da case. I missili hanno anche causato un vasto incendio nell’edificio, che i soccorritori stanno ancora cercando di spegnere.

Three russian missiles hit a business centre in the city of Vinnytsia. Casualties among civilians are reported.

Ukraine has already suffered almost 3,000 missile strikes. The supply of sufficient amount of the Western anti-missile systems is long overdue. pic.twitter.com/JghxLuewvO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022