È morta Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump: aveva 73 anni

È morta a 73 anni Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. A dare la notizia sono stati la sua famiglia e l’ex marito, che non hanno specificato le cause della morte. Donald Trump in un comunicato ha scritto che «Ivana Trump è venuta a mancare nella sua casa di New York City».

Trump era nata in Repubblica Ceca (allora Cecoslovacchia). Il suo nome da nubile era Ivana Marie Zelníčková. Negli anni Settanta emigrò dalla Cecoslovacchia comunista grazie al passaporto austriaco ottenuto dopo aver sposato un suo amico austriaco, Alfred Winklmayr. Prima si trasferì in Canada e poi negli Stati Uniti, dove si sposò con Donald Trump nel 1977: i due costituirono la coppia più glamour e celebre della New York degli anni Ottanta. Ivana Trump assistette l’allora marito in molti suoi famosi progetti, come la Trump Tower di New York e il casinò di Atlantic City, il Trump Taj Mahal.

Il loro matrimonio durò fino al 1992 ed ebbero tre figli: Donald Trump Jr. (1977), Ivanka Marie (1981) e Eric Fredrick (1984). All’inizio degli anni Novanta il loro divorzio occupò a lungo le prime pagine di giornali e tabloid, perché arrivò dopo una lunga battaglia legale e in seguito alla relazione di lui con Marla Maples, che poi avrebbe sposato. Pur continuando a usare il cognome dell’ex marito, successivamente Ivana Trump si è sposata e divorziata altre due volte, con due italiani: l’imprenditore Riccardo Mazzucchelli nel 1995 e il modello e attore Rossano Rubicondi (più giovane di lei di ventritré anni) nel 2008.

Oltre a collaborare con l’ex marito, Ivana Trump fece anche la modella e molte altre cose: lavorò in televisione, disegnò una propria linea di abbigliamento e bigiotteria e scrisse libri. Nel 1996 ha interpretato se stessa in una scena del film Il club delle prime mogli, proprio per via del suo matrimonio con Donald Trump; la sua battuta detta alle protagoniste del film, in riferimento ai suoi rapporti turbolenti con i primi mariti, è: «Non prendetevela, prendetevi tutto».