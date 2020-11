Un consiglio da Ivana Trump

«Non prendetevela, prendetevi tutto!»

«Don’t get mad, get everything!»

Ivana Trump, in un cameo del film Il club delle prime mogli (1996)

Ivana Marie Zelníčková nacque nell’allora Cecoslovacchia nel 1949, si sposò una prima volta nel 1971, divorziò e si trasferì in Canada, dove lavorò come modella, e poi a New York. Qui incontrò Donald Trump, figlio del ricco imprenditore Fred Trump; si sposarono nel 1977 e diventarono protagonisti della vita mondana negli anni Ottanta. Hanno avuto tre figli: Donald Trump Jr. (1977), Ivanka Marie (1981) e Eric Fredrick (1984). Divorziarono nel 1990, in seguito a una relazione iniziata da Trump e dopo una lunga battaglia legale.