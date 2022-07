Twitter ha avuto problemi in vari paesi

Nelle pomeriggio di giovedì il social network Twitter ha smesso di funzionare in molti paesi, compresa l’Italia. Secondo il sito Downdetector, il malfunzionamento è cominciato verso le 13.45 italiane, ma dopo circa un’ora sembra progressivamente tornato a regime. Non ne sono chiari i motivi, e la società non ha diffuso comunicati al riguardo. Twitter è utilizzato moltissimo in tutto il mondo dai professionisti dell’informazione per seguire e commentare le notizie del giorno in tempo reale, e il malfunzionamento sta creando problemi soprattutto in Italia: attualmente è infatti in discussione il decreto Aiuti al Senato, una votazione che potrebbe causare la caduta del governo.