È morto l’ex presidente dell’Angola José Eduardo dos Santos: aveva 79 anni, aveva un cancro alla prostata, e era ricoverato in una clinica privata di Barcellona dallo scorso marzo. José Eduardo dos Santos è morto qualche giorno fa, ma la notizia è stata confermata solo ieri anche dall’attuale presidente dell’Angola, João Lourenço. José Eduardo dos Santos era diventato presidente nel 1979, dopo la morte del primo presidente dell’Angola, António Agostinho Neto, e era rimasto in carica per 38 anni, fino al 2017.

José Eduardo dos Santos era stato anche presidente del Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (MPLA), il partito che governò nel paese dalla proclamazione, nel 1975, dell’indipendenza nazionale dal Portogallo. Quando José Eduardo dos Santos divenne presidente, l’Angola aveva da poco ottenuto l’indipendenza e dovette affrontare la guerra civile tra i diversi movimenti di liberazione nazionale: l’MPLA, da una parte, e l’UNITA (Unione Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola) dall’altra. Nel conflitto furono coinvolti anche altri paesi: l’Unione Sovietica e Cuba a sostegno dell’MPLA, gli Stati Uniti e il Sudafrica a sostegno dell’UNITA. A partire dalla metà degli anni Ottanta, il governo dell’MPLA si impegnò per trovare una soluzione diplomatica alla guerra e il 13 maggio 1991 dos Santos firmò l’accordo di pace.

Il nome dell’ex presidente è associato anche a una serie di scandali di corruzione che coinvolsero alcune delle sue figlie e dei suoi figli.