Weekly Beasts

Alcune delle foto degli animali scattate nei giorni scorsi sembrano ritratti: come quella di un leone che guarda in alto, di una giraffa che non era ancora del tutto in posa, di una tartaruga con tre zampe e di scimpanzé nell’ombra. Ci sono poi due animali diventati famosi per il ruolo che gli è stato assegnato, e sono entrambi inglesi. Uno è Rufus, un falco che da quindici anni che si occupa di tener lontani i piccioni dai campi da tennis di Wimbledon. L’altro è l’ormai celebre gatto Larry, che ha il titolo di Chief Mouser to the Cabinet Office di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico e sul sito del governo le sue funzioni sono descritte così: «Accogliere gli ospiti, ispezionare le recinzioni di sicurezza e testare i mobili antichi per un riposino di qualità. Le sue responsabilità includono anche elaborare una soluzione per i topi».