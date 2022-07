È morto l’attore americano Tony Sirico, tra i protagonisti della serie “I Soprano”

È morto a 79 anni Tony Sirico, attore americano molto noto soprattutto per aver recitato nella serie tv I Soprano. Era nato a New York con il nome Gennaro Anthony Sirico Jr. e aveva origini italiane. Aveva cominciato la sua carriera nel cinema con piccoli ruoli in cui interpretava quasi sempre la parte del criminale italoamericano: tra i vari film in cui recitò vi furono Quei bravi ragazzi, di Martin Scorsese, e Pallottole su Broadway, La dea dell’amore e Harry a pezzi, di Woody Allen. Il grande e inaspettato successo arrivò però con la serie I Soprano, andata in onda tra il 1999 e il 2007. Sirico interpretava il personaggio di Paulie Gualtieri, uno dei principali alleati del boss Tony Soprano.

– Leggi anche: I Soprano non invecchiano mai