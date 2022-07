La Juventus ha annunciato l’ingaggio dell’esterno argentino Angel Di Maria

La Juventus ha ingaggiato l’esterno argentino Angel Di Maria con un contratto annuale valido fino al 30 giugno 2023. Dopo lunghe trattative, il giocatore era infine arrivato a Torino giovedì e venerdì ha svolto le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto. Di Maria, che ha origini italiane e lo scorso febbraio ha compiuto 34 anni, è stato fin qui uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, esterno d’attacco, anche se all’occorrenza può giocare come trequartista e mezzala.

Di Maria si era svincolato a inizio luglio dal suo precedente contratto con il Paris Saint-Germain, squadra in cui aveva giocato per sette stagioni, vincendo cinque campionati e quattordici coppe nazionali. In precedenza aveva giocato con Manchester United, Real Madrid, Benfica e Rosario Central, la squadra argentina in cui è cresciuto. È stato campione d’Europa con il Real Madrid nel 2014 e campione olimpico nel 2008 con la selezione argentina.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫🫶#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Dopo Di Maria, la Juventus dovrebbe annunciare a breve anche il ritorno del centrocampista francese Paul Pogba, dato per certo da alcune settimane. Anche Pogba arriva da svincolato, dopo la scadenza del suo precedente contratto con il Manchester United.