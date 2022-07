Celebripost

Sono tre gli eventi che arricchiscono di facce note la raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana: il torneo di Wimbledon, con i duchi di Cambridge, David Beckham e Gemma Chan; la settimana della moda di Parigi, con Bella Hadid, Nicole Kidman, Kim Kardashian e la figlia North West; e infine la prima di Thor: Love and Thunder, con Natalie Portman e Serena Williams, tra gli altri. Poi ci sono Bill Murray con un buffo cappello, Tom Cruise a vedere la Formula 1, Vince Vaughn alle World Series di Poker, Adele in concerto a Londra, e Ringo Starr che spegne le candeline per il suo 82esimo compleanno.