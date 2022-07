L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di corruzione, per un caso di presunte tangenti

Un tribunale svizzero ha assolto dall’accusa di corruzione Sepp Blatter e Michel Platini, rispettivamente ex presidente della FIFA (federazione internazionale del calcio) ed ex presidente della UEFA (la federazione europea). L’accusa riguardava un caso scoperto nel 2015 di presunte tangenti pagate da Blatter a Platini.

Nel 2011 Blatter aveva pagato a Platini 2 milioni di franchi svizzeri (circa 1,8 milioni di euro): i due si difesero dicendo che quel pagamento era stato fatto sulla base di un accordo verbale stipulato nel 1999, quando Platini aveva collaborato come consulente di Blatter. L’accusa sosteneva invece che i 2 milioni servissero a Blatter per assicurarsi la rielezione a presidente della FIFA nel 2011 (in tutto Blatter è stato presidente della FIFA per 17 anni, dal 1998 al 2015). Il caso è lo stesso a causa del quale nel 2015 il comitato etico della FIFA aveva giudicato Blatter e Platini colpevoli di violazione del codice etico della federazione, squalificandoli per otto anni.