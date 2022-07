La TV di stato iraniana ha detto che è stato arrestato per spionaggio un importante diplomatico britannico, ma il Regno Unito ha smentito

Mercoledì la TV di stato iraniana ha detto che le Guardie rivoluzionarie, il corpo militare che dipende dal regime iraniano, hanno arrestato diverse persone straniere con l’accusa di spionaggio, tra cui il vice ambasciatore del Regno Unito in Iran, Giles Whitaker. Le accuse riguarderebbero il prelievo di campioni di terreno nel deserto centrale dell’Iran, in aree dove le Guardie rivoluzionarie stavano svolgendo esercitazioni missilistiche.

Un portavoce del ministero degli Esteri del Regno Unito ha negato le notizie, definendole «completamente false». Samuel Heat, portavoce del Regno Unito negli Stati Uniti, ha fatto notare che Whitaker non sarebbe più nemmeno in Iran come diplomatico: cosa che in effetti risulta anche dal suo profilo sul sito del governo britannico, in cui si dice che il suo incarico è terminato a dicembre del 2021.

Negli ultimi anni le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno arrestato diverse persone straniere, sempre con accuse di spionaggio o di minaccia alla sicurezza interna. Secondo diverse associazioni per i diritti umani, si tratterebbe spesso di accuse pretestuose, o inventate con intenti politici e per ottenere concessioni dagli altri paesi. Le Guardie rivoluzionarie sono considerate un gruppo terroristico da alcuni paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti.

